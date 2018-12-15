Makasçıdan kaza itirafı: Değiştirirken karıştırdım, kaza olunca fark ettim

Ankara- Konya seferini yapan YHT treninin kılavuz trenle çarpışmasıyla gerçekleşen ve 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı kazanın nedeninin makas değiştirilme hatası olduğu ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, makas görevlisi O.Y., Emniyet'te verdiği ilk ifadesinde ""Makası değiştirirken karıştırdım. Kaza olduğunda makası değiştirmediğimin farkına vardım" diyerek suçunu kabul ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada gözaltına alınan 3 görevli poliste sorgulanıyor. Gözaltına alınan isimlerden kontrolör E.E.E ile Tren Hareket Memuru S.Y.'nin ise tren seferini organize ettikleri, operasyonal hatlar üzerinden gerekli irtibatları sağladıklarını, kendilerinin bir suçlarının bulunmadığını kaydettikleri ifade edildi.



İLETİŞİM KOPUKLUĞU NEREDE?

Öte yandan kazayı araştırmakla görevli müfettişlerin kurum içi operasyonel hatları incelemeye aldıkları ve telefon kayıtlarını bir bir inceledikleri öğrenildi. Kimin komut verdiği, kimin komutu onayladığı ve nerede iletişim kopukluğu olduğu değerlendirilirken, ifadelere ek olarak ihmali olanlar ayrıca telefon kayıtlarından da tespit edilecek.

Ankara'da yaşanan tren kazası kamerada!



ARACI BOZULDU, KAZADAN KURTULDU

Başkentte 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı kazadan bir de kurtuluş öyküsü çıktı. Ankara'dan Konya'ya sabah 06.30'da hareket eden treni kullanacak olan YHT Makinisti Ahmet Turan Demir, sabah saatlerinde Eryaman'daki evinden çıkarak, aracına yöneldi. Gece boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çalıştaramayan Demir, istasyon şefliğine gelemeyeceğini bildirerek, treni Eryaman istasyonundan devralacağını söyledi. Bunun üzerine Demir'in yerine, trene yedek makinist Hulusi Böler bindi. Böler, trenin yönetimini Eryaman'da Demir'e devrettikten sonra Sincan istasyonunda inecekti. Ancak, Marşandiz istasyonunda yaşanan kaza nedeniyle Böler, makinist arkadaşları Adem Yaşar ve Kadir Ünal gibi yaşamını yitirdi. 11 yıldır TCDD'de makinist olarak çalışan ve bir yıl önce hızlı tren makinistliği brövesini aldığı öğrenilen Böler aynı zamanda Ahmet Turan Demir'in arkadaşıydı