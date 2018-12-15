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Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş

'da, 5 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurularak öldürülen 'ın sosyal medya hesabında oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntüler olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 10:45
Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, belediyede çalışan emekli uzman çavuş Kerim Kırat, işten geldikten sonra tabancasını sehpanın üzerine bırakarak, yemek yemeye başladı. Odaya gelen oğlu Z.K. tabancayı alarak oynamaya başladı. Kırat, tabancayı oğlundan almak istedi. Ancak tabanca ateş aldı ve Kırat vuruldu. Silah sesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kırat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Kırat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Kırat'ın oğlunu sürekli tabancayla oynattığını belirledi. Kırat'ın sosyal medya hesabında da oğluna havalı tüfekle ateş ettirdiği ana ait görüntülere ulaşıldı. Kırat'ın cenazesi otopsinin ardından Osmaniye'de toprağa verildi.

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Ölümüne neden olan 5 yaşındaki oğlunu silahla oynatıyormuş
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