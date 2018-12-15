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Son dakika haberi! durağında bir kişi raylara düştü!

Yenikapı-Hacıosman Hattı Durağı'nda bir kişi raylara düştü.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2018 07:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 08:59
Son dakika haberi! Osmanbey metro durağında bir kişi raylara düştü!

İstanbul, Osmanbey metrosunda raylara düşen kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, M2 Osmanbey- Yenikapı hattında seferler iptal edildi.

Olay saat 07.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmanbey Metrosu Yenikapı istikametine henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. M2 Osmanbey-Yenikapı hattında seferler geçici olarak durduruldu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili Metro İstanbul tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattında Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT Otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz".

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Son dakika haberi! Osmanbey metro durağında bir kişi raylara düştü!
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