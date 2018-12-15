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Ünlü kalp cerrahı ile mimara hırsızlık şoku!

Kadıköy'de aynı binadaki ünlü kalp cerrahı ile mimarın dairelerine hırsızlar tarafından soyuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 10:55
Ünlü kalp cerrahı ile mimara hırsızlık şoku!

Olay Kadıköy Göztepe Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Maskeli 3 kişi akşam saatlerinde binanın giriş kapısını levyeyle kırarak açtı. Yaklaşık 36 dakika içeride kalan hırsızlar, Prof.Dr. Azmi Hikmet Özler'in evine girdi. Burada yatak odasındaki kasa içerisinde bulunan 1 milyon lira değerindeki mücevher ve dövizi aldılar. Hırsızlar daha sonra mimar Merih Demirli'nin evine girdiler.

Burada da bir miktar mücevher alarak binadan ayrıldılar. Maskeli hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası ihbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Ünlü kalp cerrahı ile mimara hırsızlık şoku!
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