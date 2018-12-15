Zirvenin tek hâkimi

BUGÜN NELER OLDU

atv ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan "Bir Zamanlar Çukurova", "Tüm Kişiler", "AB" ve "20+ABC1" kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, "Tüm Kişiler"de yüzde 14.41 izlenme oranı ve yüzde 30.95 izlenme payı, "AB"de yüzde 10.47 izlenme oranı ve yüzde 24.21 izlenme payı ve "20+ABC1"de ise yüzde 13.81 izlenme oranı ve yüzde 28.37 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova"da, hesaplaşmalar devam ediyor. Bir kez daha Yılmaz ve Demir arasında kalan Züleyha, bu defa kalbinin sesini dinlemeye çalıştı. Oğlundan ayrı kalmamak için Yılmaz'dan vazgeçen Züleyha'yı büyük bir sınav daha bekliyor. Yılmaz'la birlikte, sara krizi geçiren Nazire'yi hastaneye götüren Züleyha, karşısında Demir'i görünce şoke oldu. Demir'in tehditkâr bakışlarından başına gelecekleri tahmin eden Züleyha'nın ne yapacağı merak konusu. Diğer yandan kendi ölüm ilanını verdiğinden beri ortalıkta görünmeyen Fekeli, artık Adana'da boy göstermeye de başladı. Bu durum birilerini mutlu, birilerini ise oldukça rahatsız ediyor. Yılmaz ve Fekeli, Demir ve Cengaver'in hain tuzakları karşısında dimdik duruyor.Hünkar ve Fekeli'nin yarım kalan yaşanmışlıkları, Çukurova'da adeta bir nostalji dalgası yarattı. Eski defterler yeniden açılırken, duygular da açığa çıkmaya başladı. Hamile olmadığını öğrenen Saniye'nin mutluluğu yarım kaldı. Saniye ve Gaffur bu acı gerçeği göğüslemeye çalışırken, kendilerini yine yalan çukurunda buldu. İkilinin akibeti önümüzdeki bölümlerde belli olacak.