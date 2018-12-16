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'te iki kardeş silah ve bıçakla yaralandı

'in Pazaryeri ilçesinde çıkan kavgada iki kardeş, silah ve bıçakla yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 07:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 07:22
Bilecik'te iki kardeş silah ve bıçakla yaralandı

Arpadere köyünde Sedat Şahin ve kardeşi Vedat Şahin henüz belirlenemeyen sebeple İbrahim Doğan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Doğan, yanındaki av tüfeği ve bıçakla Şahin kardeşleri yaraladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli İbrahim Doğan ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

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Bilecik'te iki kardeş silah ve bıçakla yaralandı
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