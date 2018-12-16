Çocuğu için gözyaşı döken babanın 1 yıla kladar hapsi istendi

İstanbul'da 'icralık çocuk olayı'nda gündeme gelen 10 yaşındaki Y.Ç.'nin babası hakkında "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bağcılar'da annesi ve babası boşanma aşamasında olan 10 yaşındaki Y.Ç. geçici velayetinin annesine verilmesi üzerine icra memurları tarafından babası M.Ç.'den zorla alınarak annesine teslim edilmişti. Küçük kız, icra memurları tarafından zorla alınması sırasında gözyaşları içinde babasına sarılarak gitmek istememişti. Yaşanan bu olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçerek olaya müdahil olmuştu. Küçük kızın pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra geçici velayeti geçtiğimiz ağustos ayında baba M.Ç.'ye verilmişti.

ANNE HAREKETE GEÇTİ

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre olayla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Anne Z.Ç. geçici velayetin kendisinde olduğu dönemde baba M.Ç.'nin kızlarını bir aylığına aldığını ama mahkemenin tanıdığı sürenin bitiminde teslim etmediğini belirterek baba hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturmasını tamamlayan savcılık baba hakkında iddianame hazırladı. Belirlenen sürede çocuğu anneye teslim etmediği belirtilen baba hakkında "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ŞİDDET İDDİASI

Kızının velayetini almak için hukuk mücadelesi başlatan baba M.Ç., kızının annesinden şiddet gördüğünü iddia etmişti. Anne Z.Ç.'nin avukatı Sena İzmitli ise "Annesiyle problem yaşayan bir çocuk değil. Darp raporu yok. Bunlar gerçeği yansıtmayan iddialar" demişti.



