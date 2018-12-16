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'de umut kuyruğu! Yüzlerce metreye ulaştı...

Giriş Tarihi: 16.12.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 17:39
Eminönü'de umut kuyruğu! Yüzlerce metreye ulaştı...

'nun yılbaşı çekilişine günler kala 'ndeki ünlü bilet gişesinin önündeki kuyruklar bitmiyor. Şansını denemek için saatlerce beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen vatandaşların kimi çekirdek yedi, kimi ders çalıştı. Aldığı bileti Eyüp ve Mehmet kardeşler gibi biraz daha fazlasına satmaya çalışanlar olduğu gibi, alacağı biletin gözleri görmeyen ikizlerinden birine umut ışığı olması için kuyrukta bekleyen baba Muhterem de yer aldı. Yüzlerce metreye ulaşan kuyruk havadan da görüntülendi.

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Eminönü'de umut kuyruğu! Yüzlerce metreye ulaştı...
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