Fuhuştan yakalanan zanlının kimliği hayrete düşürdü

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 Mayıs'ta yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon yapmıştı.

HALİS SERBES'İN ESKİ GELİNİ ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Tutuklanan M.Ü.'nün (35) 1982 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'in yüzüne kezzap attıran, 1989 yılında da tabanca ile vurarak öldüren Halis Serbes'in eski gelini olduğu ortaya çıktı. M.Ü.'nün Halis S.'nin E.S. isimli oğlu ile evliyken 27 Mart'ta boşandığı, operasyonun ise 4 Mayıs günü yapıldığı belirlendi.

Halis S. de 11 Nisan'da erkek çocuklara cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Halis Serbes'in eski gelininin ise cezaevinde yattığı günlerde tanıştığı çaresiz kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiasıyla ahlak operasyonunda tutuklandığı ileri sürüldü.