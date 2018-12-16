Karlı yolların gizli kahramanları

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, karayollarında geceli gündüzlü mesaileri de başlattı. Kapanan yollar ve buzlanmalara anında müdahale etmek için hazır bekleyen, Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğüne bağlı 21 bakım evinde görev yapan yüzlerce personelin, yaklaşık 6 ay sürecek yoğun mesaisi de başladı. Bir kısmı, 6 ay boyunca bakım evlerinde yatıp kalkan personel, gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Ekipler bazı zamanlarda günde 20 saat dahi çalışıyor. 51 yıldır karla mücadele eden yolların gizli kahramanlarından Yusuf Yurdagül (69), "Ömrüm bu yollarda geçti. Kar yağdığında herkes evlerine çekilir. Kuşlar bile yuvalarından çıkmaz. O anda bizim işimiz başlar. Bizim için saat kavramı olmaz. Yeter ki kimse yolda kalmasın. Bir hastanın yolunu açabildik mi tüm yorgunluğum o an biter" dedi.