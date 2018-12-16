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eksi 15’i gördü donmaya başladı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ’ta, hava sıcaklığı gece eksi 15’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 15’e düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tuttu, donmaya başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 08:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 08:05
Kars eksi 15’i gördü Kars Çayı donmaya başladı
Havanın çok soğuk olduğuna dikkat çeken Ali Şimşek, "Şuanda hava sıcaklığı eksi 15 derece, Kars Çayı buz tutmaya başladı. Ağaçlar kırağı tuttu. İklim şartları insanları zorluyor. Tam anlamıyla kış geldi diyemeyiz. Geçen senelere bakarsak, eksi 30'ları gördüğümüzde kış geldi diyorduk. Şimdi eksi 15'lerde yine soğuğu hissedebiliyoruz. Çayın buz tutmasından belli" dedi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, iş yerlerinin camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi.
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Kars eksi 15’i gördü Kars Çayı donmaya başladı
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