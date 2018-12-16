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’ta aranması bulunan 7 kişi yakalandı

’ta, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 11:13
Kars’ta aranması bulunan 7 kişi yakalandı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 7 kişi buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da adliye ye sevk edildi. 7 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi de 'Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakıldı.
Ayrıca Türkiye'ye illegal yollardan girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 2 şahıs yapılan kontrollerde yakalanmış olup; sınırdışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Kars’ta aranması bulunan 7 kişi yakalandı
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