Manavgat'ta kaza: 2 yaralı

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Tunahan Demirdelen'in kullandığı 07 NKK 85 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak devirdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü Tunahan Demirdelen ve Eren Kepenek, emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı kazayı hafif yaralı atlattı. Kazayı görerek duran diğer vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre tek şeritten verildi.