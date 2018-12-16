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Mühendis pastacı

Giriş Tarihi: 16.12.2018
Mühendis pastacı

Bursa'da 8 yıl ziraat mühendisi olarak çalışıp çocukları olunca ara vermek zorunda kalan Şule Küçükyılmaz, can sıkıntısından başladığı pasta süsleme işinde 2 altın madalya kazandı. Küçükyılmaz "4 yıl çevremdeki insanlara pasta yaptım. Daha sonra yaptığım örneklerden birkaç tanesini Bursa'daki tanışmış pastaneye götürdüm.


Yaptığım işleri görünce bana iş teklifinde bulundular 2 yıl burada çalıştım.
2016'da katıldığım İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali'nde altın madalya kazandım. 1 ay önce Lüksemburg'da Dünya Aşçılık Kupası'nda artistlik figür kategorisinde altın madalya kazandım" dedi.

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Mühendis pastacı
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