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Önce kendisine sonra tartıştığı arkadaşına ateş etti: 2 yaralı

’te bir kişi önce kendisini sonra tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 07:10 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 07:11
Önce kendisine sonra tartıştığı arkadaşına ateş etti: 2 yaralı

İsmetpaşa Mahallesi İbrahim Bey Caddesi'nde, Semih Uysal ve Oktay Tüzün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Semih Uysal önce kendini bacağına, ardından tartıştığı arkadaşı Oktay Tüzün'ün karın bölgesine ateş etti.

Karnına 5 kursun isabet eden Tüzün, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Önce kendisine sonra tartıştığı arkadaşına ateş etti: 2 yaralı
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