Psiko-Onkolog “Ülkem” dedi

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Ozan Bahçıvan, Türkiye'de uzmanlaşılamayan psiko-onkoloji bölümünü İngiltere'de okudu fakat Türkiye'ye gelince böyle bir bölümün burada olmadığını öğrendi. Dünya Psiko-Onkoloji Birliği Yöneticisi de olan 29 yaşındaki Bahçıvan "Ülkeme gelip hizmet etmek istedim. Babam kanserden hayatını kaybetti. Kanserle savaşta insan psikolojisi çok iyi bilirim. Bu nedenle kanserli hastaların ve ailelerinin yanında olacağım. İngiltere'de okuduğum bölüm ülkemde yok ama yine de ülkem deyip geldim" dedi.Ozan Bahçıvan Klinik ve Sağlık Psikolojisi dalında da İspanya Barcelona Üniversitesi'nde doktorasına devam ediyor. Dünya Psiko-Onkoji Birliği yöneticiliği görevi 2019'un sonuna kadar devam edecek. Bahçıvan, "Burada yönetici seçildim ama ben Türkiye'ye gidiyorum" dedim. Çok şaşırdılar. Ülkeme hizmet edip, burada olmayan Psiko- Onkoloji uzmanlığını geliştirmek istiyorum" dedi.