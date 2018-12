Somalili minik Fuad Türkiye’de iyileşecek

BUGÜN NELER OLDU

Somali Mogadişu Tabellah kampında 11 kardeşiyle beraber hayatını sürdüren Fuad Almanya'da kurulan Help Dunya Derneği aracılığıyla babasıyla beraber İstanbul'a geldi. Tümör Fuad'ın sağ gözü, ağız ve dudaklarını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Tümörü küçültme tedavisi başlayan Fuad 4 hafta sonra ameliyat olacak. Babası Mehdi Fiile mutluluğunu "Her zaman Allah'a dua ediyordum ama Türkiye'ye geleceğimi tahmin bile edemezdim. Şimdi tedavi olması beni mutlu ediyor. Somali'de yapılan birçok yardım da Türkiye'nin adını duyuyoruz" ifadeleri ile anlattı.Fuad'ın hastalık sürecini anlatan Baba Fiile "Fuad doğduğunda yüzünde küçük bir tümör vardı sonra büyüdü. Somali de hastanelere gittik ama bir şey yapamadılar. Bu zamana kadar herhangi bir tedavi uygulanmadı ve büyüdü. Tümör fazla şiştiğini zaman hiçbir şey yediremiyoruz bir hafta yemek yemediği oldu. Zaman zaman şiddetli ağrıları oluyor, ateşi yükseliyor. Üzüldüğü zaman hiç kimseyle konuşmuyor" dedi.Türkiye'de oğlunu tedavi ettirmeyi hayal bile edemediğini ifade eden Baba Fiile "Her zaman Allah'a dua ediyordum ama Türkiye'ye geleceğimi tahmin bile edemezdim. Türkiye sağlık alanında çok gelişmiş bir ülke. Şimdi tedavi olması beni mutlu ediyor. Somali'de de yapılan birçok yardım da Türkiye'nin adını duyuyoruz. Türkler iyi kalpli ve yardım sever. Türkiye'ye geleceğimizi duyduğum zaman iyileşeceğini hissettim" ifadelerini kullandı.Somali de yaşadıkları hayat zorluklarını anlatan Fiile "Çocuklarım için çok fazla hayalim yok tek hayalim çocuklarımın okuması. Şu ana kadar hiçbiri okumadı. Ben günlüğü 10 dolardan hayvan kesiyorum ama ortalama haftada 1 gün iş bulabiliyorum" şeklinde konuştu.