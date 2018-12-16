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: Taksim meydanına bir acayip olay! İki kadının...

Taksim meydanında yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. istasyonuna inmek için asansörü kullanan iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Kadınların metro dışına taşan tartışması karakolda sona erdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 10:35
Son dakika: Taksim meydanına bir acayip olay! İki kadının...

Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonundan çıkmak için asansörü kullanan iki kadın kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Asansör dışına yansıyan olayda kadınlar asansörden indikten sonra tartışarak dışarıya çıktı.

KARAKOLDA BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Polis diye bağıran bağırarak yardım isteyen kadınların aralarındaki tartışma bir süre daha devam etti. Taksim Meydanı'nda bulunan sivil polis ve sivil zabıtalar koşarak kadınların yanına geldi. Durumu anlamaya çalışan ekipler iki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Birbirlerinden şikayetçi olan kadınlar daha sonra polis aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Asansör içerisinde başlayan ve dışarıda devam eden iki kadının karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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Son dakika: Taksim meydanına bir acayip olay! İki kadının...
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