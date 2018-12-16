Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Kestel ilçesinde hamama giden aralarında doktorun da bulunduğu 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşanan faciada hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, diğer üçünün yaşam savaşı verdiği belirtildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 14:59
Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Kestel ilçesinde hamama giden aralarında doktorun da bulunduğu 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşanan faciada hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, diğer üçünün yaşam savaşı verdiği belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN