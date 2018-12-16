Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde hamama giden aralarında doktorun da bulunduğu 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşanan faciada hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, diğer üçünün yaşam savaşı verdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 16.12.2018 14:46Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 14:59
Bursa'nın Kestel ilçesinde hamama giden aralarında doktorun da bulunduğu 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşanan faciada hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, diğer üçünün yaşam savaşı verdiği belirtildi.