BUGÜN NELER OLDU

ORDU'NUN Perşembe ilçesinde yaşayan, 100 yaşındaki Hafize Ak, bu yaşına kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadı. Her öğünde bol bol yeşillik tüketen Hafize Nine, sofrasından ev yoğurdunu ve pancar çorbasını eksik etmedi. Uzun yaşamın sırrının 'az yemek' olduğunu söyleyen Ak'a geçtiğimiz günlerde nazar değdi. Aniden ateşi yükseldi ve karın ağrısı çekmeye başladı. Bugüne kadar neredeyse grip dahi olmayan Hafize Nine'nin safra yollarında taşa bağlı enfeksiyon geliştiği tespit edildi. Ancak başvurduğu birçok hastanedeki doktorlar yaşından dolayı operasyona sıcak bakmadı.Son olarak Medical Park Ordu Hastanesi'ne giden Hafize Ak'ın safra kesesindeki taş, ERCP adı verilen yöntemle 15 dakikada çıkartıldı. Hafize Ak, iki gün sonra taburcu oldu, yürüyerek evine gitti. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Fuat Ekiz şunları söyledi: "Tahlil ve tetkikler sonucunda safra yolunda taş olduğu belirlendi. Bunun üzerine ERCP uyguladık. Hastamızın yaşı itibari ile oldukça riskli olan bu işlem komplikasyonsuz bir şekilde atlatılmış oldu. Hastaneye geç gelseydi, enfeksiyon tüm vücuda yayılır ve ölebilirdi. 100 yaşındaki hastamız gençlere taş çıkarttı, 100 kere maşallah dedik."