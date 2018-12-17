Milli Piyango 2019 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

Milli Piyango 31 Aralık özel çekilişi için heyecan dorukta. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan çekiliş için milyonlaca yurttaş şimdiden hayaller kurmaya başladı. Milli Piyango biletlerine de vatandaşların ilgisi oldukça yüksek. Peki, Milli Piyango 2019 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Detayları sizler için derledik.

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için çeyrek bilet, 17,5 TL, yarım bilet 35 TL, tam bilet ise 70 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarındaki artış yüzde 14.7 oldu.

Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 61 milyon TL idi.

TOPLAMDA DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARI 2019

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

YENİ NESİL BİLET



Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.