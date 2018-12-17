Milli Piyango 2019 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları!

Milli Piyango 31 Aralık özel çekilişi için heyecan dorukta. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan çekiliş için milyonlaca yurttaş şimdiden hayaller kurmaya başladı. Milli Piyango biletlerine de vatandaşların ilgisi oldukça yüksek. Peki, Milli Piyango 2019 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Detayları sizler için derledik.
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için çeyrek bilet, 17,5 TL, yarım bilet 35 TL, tam bilet ise 70 TL olarak belirlendi.
Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarındaki artış yüzde 14.7 oldu.
Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 61 milyon TL idi.
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
YENİ NESİL BİLET
Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.
Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.