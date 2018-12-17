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: ’nın işaret ettiği o isim tutuklandı

bir cinayete daha ışık tuttu. bilgisine göre programında işaret ettiği , kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 11:57
Son dakika: Müge Anlı’nın işaret ettiği o isim tutuklandı

İzmir'de 8 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir iki kadını adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu. Anlı; "Nursel Doğan, en son sevgilisi Haydar Sırça ile görüştükten sonra kaybolmuştu. Haydar Sırça, o günle ilgili çelişkili ifadeler veriyordu. Verdiği bu ifadeler doğrultusunda, 'kuvvetli cinayet' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

PROGRAMA KONUK OLMUŞTU

Müge Anlı, zanlı Haydar Sırça'yı programında konuk etmiş, birçok çelişkili ifadesini ortaya çıkarmıştı. İki genç kadının kaybıyla ilgili olarak Haydar Sırça'yı işaret etmişti.

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Son dakika: Müge Anlı’nın işaret ettiği o isim tutuklandı
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