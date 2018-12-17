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Taksiciyi vuran zanlıyı bakın kim ihbar etti

’da bindiği taksinin şoförünü tabanca ile başından vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, anını televizyonda izleyen ailesinin ihbarı ile 'da yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 20:30
Taksiciyi vuran zanlıyı bakın kim ihbar etti

İstanbul Bayrampaşa'da 27 Kasım günü taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

İstanbul Bayrampaşa'da takside işlenen cinayetin kamera kaydı

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürerken, cinayet anını televizyonda izleyen Mehmet A'nın ailesi Ankara'da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak katilin çocukları Mehmet A. olduğunu bildirdi.

Bayrampaşa'da korkunç cinayet! Taksici böyle öldürüldü!

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bayrampaşa'da taksiciye silahlı saldırı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, şüpheli Mehmet A'yı İstanbul'a getirmek için yola çıktı.

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Taksiciyi vuran zanlıyı bakın kim ihbar etti
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