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Tarihi hamamda soba faciası

'da, Kestel 'nda içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen doktor Osman Onay da yaşamını yitirdi. Habip Doğan'ın cenazesi ise bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi. 'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 19:07
Tarihi hamamda soba faciası

Olay, dün sabah, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay, içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

4 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan da fenalaşarak, yere yığıldı. Peşinden gittiği ağabeyinin düştüğünü gören 11 yaşındaki kardeşi ise dışarı çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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OTOPSİ YAPILDI

Habip Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah alınarak, Kestel'deki Beşevler Camii'ne getirildi. Habip Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İŞLETMECİ TUTUKLANDI

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan hamam işletmecisi Osman Doğan ile oğlu Ahmet Furkan Doğan, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Osman Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Ahmet Furkan Doğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURTARILAMADI

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan doktor Osman Onay, akşam saatlerinde, sağlık durumu kötüleşince tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Harun Atalay'ın ise aynı hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Tarihi hamamda soba faciası
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