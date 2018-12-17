Tarihten gelen 550 yıllık şifalar

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nermin Ersoy ile Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Akpınar, Yüksek Öğretim dergisinde "Osmanlı Tıbbından Şerbet ve Şurup Örnekleri" ismiyle bir makale yayımlayıp 550 yıl öncesinden kalan şifalı tarifleri paylaştı. İşte 15'inci yüzyıldan kalma orijinal tariflerden bazıları:İkisi de sıkılıp suyu süzülür. Şeker ve suyla şerbet yapılır, tencerede yumurta akıyla kıvama getirilir ve bir limon suyuyla pişirilir. Mideye, ciğere, dalak hastalığına iyi gelir.3 dirhem meyan kökü, 26 dirhem şeker ile kökün kuvveti suya çıkana kadar kaynatılır. 5 dirhem menekşe konulup 50-60'a kadar sayılır. Öksürüğe iyi gelir, boğazı ve tabiatı yumuşatır.Olgunlaşmış ayva kaynatılır, içi temizlenir ve 4'er dirhem zencefil ve karabiber; 1'er dirhem kereviz tohumu ve anason yumuşak dövülüp elenir. Bu şerbet mideye iyi gelir.Kış hastalıklar için uygundur. 1 kilo bal, 6 misli suyla gülsuyu olana kadar kaynatılır, birer miskal beyaz biber, zencefil, karanfil, amber kabuğu, havlıcan oyu, damla sakızı dövülür. Keten bez içine bağlanarak karışımın içine atılır, karışım koyulaşınca indirilir.