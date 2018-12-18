Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde A.G'nin, husumetlisi olan A.K. ve İ.K. ile evinin bahçesinde yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin de karıştığı kavgada A.G. pompalı tüfekle vurulduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Şüpheli 4 kişi olay yerinden kaçarken A.G. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da askerlik yaptığı ve izinli olarak ailesinin yanına geldiği belirtilen A.G'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.