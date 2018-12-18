Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Olay saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı yoğun yağışla birlikte gevşeyen toprağın da kaymasına neden oldu. Bu sırada evlerinde oturan çevre sakinleri gürültüyle birlikte kendilerini sokağa attılar.

2 EVDE YAŞAYAN 4 AİLE TAHLİYE EDİLDİ



Çöken istinat duvarıyla birlikte kayan toprağın zarar verdiği evde oturan Cemal Mercan, ''Yukarıda ev vardı, evden bu tarafa duvar çektiler, yama yaptılar bir saat önce burası çöktü. Yukarıdan aşağıya toprak geldi. Yukarıda gecekondu var orada kiracı var orayı boşalttılar. Bizi de boşalttılar tehlikeli diye. Ben alt katta evimde oturuyordum, gürültüyle kalktım buraya geldim baktım yukarıdan aşağıya göçmüş gelmiş'' şeklinde konuştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında belediye ekipleri hasar gören iki evde oturan dört aileyi tahliye ederek evleri mühürledi.