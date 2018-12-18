Bilecik'te sendika şube başkanına yapılan silahlı saldırı

Olayla ilgileri bulunduğu gerekçesiyle önceki gün Eskişehir ve Bozüyük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan M.K.A, M.F.P, F.K, İ.M, T.D, M.G, H.G, Ö.A. ve O.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bozüyük ilçesinde 28 Kasım'da Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Bacaklarından yaralanan Akış, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.