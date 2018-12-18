Eşini vurdu kendi canına kıymak istedi

BUGÜN NELER OLDU

Bağcılar'da 48 yaşındaki Hakkı Topçu, kendisinden boşanmak isteyen eşi Meral Topçu'yu silahla vurarak öldürdü. Hakkı Topçu, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İddiaya göre, 44 yaşındaki Meral Topçu, eşi Hakkı Topçu ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayınca 3 ay önce annesinin Bağcılar'daki evine yerleşti. Boşanmak isteyen ve özel bir üniversitede temizlikçilik yapan Meral Topçu, dün sabah işe gitmek için evden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada eşi Hakkı Topçu karşısına çıkarak peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Meral Topçu, hayatını kaybetti. Eşini öldüren Hakkı Topçu bu kez namluyu kendisine doğrulttu. Başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Hakkı Topçu hastaneye kaldırılırken, Meral Topçu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.