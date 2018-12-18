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’te trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı

'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle ’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80’e çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 20:15
İstanbul E-5’te trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Mesainin bitmesiyle birlikte yağış ve bazı bölgelerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80'e çıktığı görüldü.

Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

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İstanbul E-5’te trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı
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