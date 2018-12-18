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’te 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu

'in ilçesinde Alzheimer hastası 85 yaşındaki yaşlı bir kadından 2 gündür haber alınamıyor. Bugün yağmur altında yapılan tüm çalışmalara rağmen yaşlı kadının bulunamadığını arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 19:37
Ödemiş’te 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu

Çamyayla Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Zübeyde Bozkurt'un pazar sabahından itibaren kayıp olduğu bildirildi.

Arama tarama çalışmalarına Ödemiş ve İzmir'den gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin katıldığını belirten muhtar köy muhtarı Ali Uysal, arama çalışmalarının iz sürme köpekleri ile birlikte yapıldığını bildirdi.

Uysal, bugün yağmur altında yapılan tüm çalışmalara rağmen yaşlı kadının bulunamadığını belirterek arama çalışmalarının yarın sabahtan itibaren devam edeceğini söyledi.

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Ödemiş’te 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu
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