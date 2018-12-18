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'de hafriyat kamyonu dehşeti; anne ve okula götürdüğü kızı öldü

'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. , saat 08.20'de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 11:11
Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti; anne ve okula götürdüğü kızı öldü

Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı harfiyat kamyonu çarptı.

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Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti; anne ve okula götürdüğü kızı öldü
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