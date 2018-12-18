SİHA, Ege’de kaçak geçişleri önleyecek

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), önceki gün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Önceki gün öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!" yazdı. Kuzey Ege Denizi'nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri ve kaçak avlanmalara karşı kullanılacak. DHA