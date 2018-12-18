Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

'ın Malkara ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verilecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 07:47
Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar kalınlığı Malkara ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Malkara Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ekiplerin hazır beklediğini, yeterince araç, tuz ve kum bulunduğunu belirterek, "Kriz masamız 24 saat çalışıyor. Karayollarına da destek verebiliriz. Bazı mahalle yollarımızı şu anda açma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kar yağışı nedeniyle Malkara-Şarköy karayolunun 18. kilometresinde "Ulaman Rampası" olarak adlandırılan bölümde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tekirdağ'da kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN