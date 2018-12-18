Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tıbbi ve aromatik bitkiler tehlikede

Tıbbi ve aromatik bitkiler tehlikede

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
Tıbbi ve aromatik bitkiler tehlikede
TÜRKİYE genelinde yetişen 11 bin tıbbi ve aromatik bitkinin 3 bin 600'ü, Ilgaz Dağları'nda bulunuyor. Bunların 177'si ise endemik bitki. Ancak bilinçsizce toplanan bu bitkiler, bir an önce önlem alınmazsa, yok olmayla yüz yüze kalacak. Kastamonu Üniversitesi'nde, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili doktora tezi hazırlayan Dr. Hakkı Çılgınoğlu, "Bu kıymetli bitkilerin bu bölgede yetişmesinin nedeni, bölgenin mikro klima özelliği nedeniyle demir, çinko, magnezyum gibi iz elementlerin yüksek oranda olmasıdır. Ama bilinçsizce toplanması ve kökünden sökülmesi nedeniyle şimdi yok olmak üzere" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tıbbi ve aromatik bitkiler tehlikede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN