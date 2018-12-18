Tıbbi ve aromatik bitkiler tehlikede

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE genelinde yetişen 11 bin tıbbi ve aromatik bitkinin 3 bin 600'ü, Ilgaz Dağları'nda bulunuyor. Bunların 177'si ise endemik bitki. Ancak bilinçsizce toplanan bu bitkiler, bir an önce önlem alınmazsa, yok olmayla yüz yüze kalacak. Kastamonu Üniversitesi'nde, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili doktora tezi hazırlayan Dr. Hakkı Çılgınoğlu, "Bu kıymetli bitkilerin bu bölgede yetişmesinin nedeni, bölgenin mikro klima özelliği nedeniyle demir, çinko, magnezyum gibi iz elementlerin yüksek oranda olmasıdır. Ama bilinçsizce toplanması ve kökünden sökülmesi nedeniyle şimdi yok olmak üzere" dedi.