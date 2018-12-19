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Dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı

Banknotları 'da çalışarak kazandığını, madeni paraları ise dilenerek topladığını söyleyen , zabıtayı kandıramadı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:41
Dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı motorize dilenci ekipleri, merkez otogarında dilenci operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Diyarbakır'da çalıştığını söyleyen dilenci, "Ben bu kağıt paraları Diyarbakır'da kazandım. Diğer bozuk paraları alın onları dilenerek kazandım, bir daha dilencilik yapmayacağım" dedi.

Bu savunmasıyla zabıtayı kandıramayan dilencinin bütün paralarına el konularak hakkında idari ceza uygulandı

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Dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı
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