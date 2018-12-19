FETÖ'nün yabancı öğrenciler sorumlusuna hapis cezası verildi

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bilal Öztürk ile avukatı katıldı.

Sanık Öztürk, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Öztürk, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın örgütün yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğunu ve FETÖ'nün ideolojisini yaymasını destekler tarzda eğitimsel faaliyetlerde bulunduğunu belirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.