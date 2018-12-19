İptal edilen düğüne 14 bin TL tazminat

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 10 Kasım 2014 tarihinde Murat B. ve Burcu B. adlı çiftin düğününde işletmeci Şafak S. davetlilerin fotoğraf çekmesi nedeniyle düğünü iptal ettiklerini söyleyerek düğün salonundaki elektrikleri kapattı. Bir davetlinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damadın babaları, tüketici mahkemesinde açtığı davada, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini talep etti. İşletme sahipleri ise sözleşmede fotoğraf çekilmemesi gerektiğinin belirtildiğini savundu. Gebze Tüketici Mahkemesi işletmeci Şafak S.'nin mağdur olan çifte 14 bin 200 TL tazminat ödenmesine hükmetti. İşletme sahibinin itirazının kabul olmaması halinde faiziyle birlikte mağdur çifte yaklaşık 25 bin TL tazminat ödeyeceği kaydedildi.