Kadınlara teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan 3 kadına teşhircilik yapmakla suçlanan Y.B.A., tutuklandı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'ndeki bir mağazada geçen perşembe günü saat 16.30 sıralarında alışveriş yapan 3 kadına mağaza içinde bir erkek tarafından cinsel organını göstererek teşhircilik suretiyle cinsel tacizde bulunuldu. Şüpheli olayın ardından mağazayı terk ederken, adı açıklanmayan kadınlar mağaza yetkililerine yaşadıklarını anlattı.

Mağaza yetkililerinin haber vermesiyle gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Cinsel tacize uğrayan kadınların şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlatan polis şüphelinin Y.B.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.B.A., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adli makamlarca 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI