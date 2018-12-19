Milli Piyango Sonuçları 2019! MPİ Sonuçları ve bilet sorgulama Sabah’ta

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta. Zengin olma umudu ile bilet alan kişiler saat 00:00'ı gösterdiğinde ekranları başında ya da sabah.com.tr üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçları ulaşabilecekler. Milli Piyango Sonuçları, bu sene de en hızlı şekilde bu başlık altında olacak. Hızlı bilet sorgulama ekranı sayesinde bilet numaranızı yazarak anında ikramiye tutarını görebileceksiniz. Milli Piyango Sonuçları bilet sorgulama ekranı burada.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SABAH'TA
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kısa yoldan biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA GEÇEN YIL
Büyük ikramiyeleri kazandıran numaralar şöyleydi;
61 milyon TL ikramiye kazanan numara
9794035
10 milyon TL ikramiye kazanan numara
0798081
50 milyon TL ikramiye kazanan numara
2551923
20 milyon TL ikramiye kazanan numara
9201621
1000000 TL ikramiye kazanan numara
8757022
500000 TL ikramiye kazanan numara
4136086
İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
İKRAMİYE
ADEDİ
İKRAMİYE
MİKTARI (TL)
1
70.000.000
1
7.000.000
10
1.000.000
30
100.000
100
10.000
200
5.000
500
1.000
10.000
400
40.000
300
200.000
200
700.000
140
2.000.000
70
63 Teselli İkramiyesi
70.000
TOPLAM İKRAMİYE
ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:
390.910.000