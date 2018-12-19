Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Murat Özdemir, akıl hastanesine sevk edildi

, akıl hastanesine sevk edildi

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Murat Özdemir, akıl hastanesine sevk edildi
Özel bir televizyonda yayımlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Önceki akşam gözaltına alınan Özdemir'e 'hayvana eziyetten' işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edildi. Hastanede 21 gün gözetim altında tutulacak olan Özdemir'in 'uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, aile içi şiddet, tehdit, kişisel verileri ele geçirme' gibi suçlardan poliste kaydının olduğu ortaya çıktı. Koruma altına alınan papağanın ise sol bacağının diz ekleminde çıkık, başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. Papağanın tedavisinin ardından sakinleştiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Özdemir, akıl hastanesine sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN