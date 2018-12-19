Murat Özdemir, akıl hastanesine sevk edildi

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Özelbir televizyonda yayımlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Önceki akşam gözaltına alınan Özdemir'e 'hayvana eziyetten' işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edildi. Hastanede 21 gün gözetim altında tutulacak olan Özdemir'in 'uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, aile içi şiddet, tehdit, kişisel verileri ele geçirme' gibi suçlardan poliste kaydının olduğu ortaya çıktı. Koruma altına alınan papağanın ise sol bacağının diz ekleminde çıkık, başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. Papağanın tedavisinin ardından sakinleştiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesti.