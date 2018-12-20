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16 yaşındaki çocuk, yengesini 9 yerinden tabancayla vurarak öldürdü

'ın Dörtyol ilçesinde, E.U. (16), eşi cezaevinde olduğu öğrenilen yengesi Meral U.'yu (29) tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 10:05
16 yaşındaki çocuk, yengesini 9 yerinden tabancayla vurarak öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Meral U. (29), iddiaya göre kayınbiraderi E.U. (16) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde kime ait olduğu bilinmeyen tabancayı alan E.U., yengesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Meral U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİ CEZAEVİNDE

Şüpheli E.U. ise cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanırken, hayatını kaybeden Meral U.'nun eşinin ise bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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16 yaşındaki çocuk, yengesini 9 yerinden tabancayla vurarak öldürdü
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