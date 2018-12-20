Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bıçaklama olayı zanlısından pişkin mesaj

Bıçaklama olayı zanlısından pişkin mesaj

'ta genç bir kızı bıçakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki genç kız, kendilerini çeken kameraya mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar diledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 12:11
Bıçaklama olayı zanlısından pişkin mesaj

Sivas'ta geçtiğimiz gece yaşanan olayda M.A (18) ve Y.K (18) isimli iki genç kız Mehmetpaşa Mahallesinde tartıştıkları A.P (18) isimli başka bir genç kızı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. M.A ve Y.K isimli saldırgan kızlar olaydan 15 dakika sonra, kaçmaya çalışırken Yunus Timleri tarafından Ulucami kavşağında yakalandı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Gözaltına alınan genç kızlar sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede kendilerini görüntüleyen kameraya mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar dilediler. Saldırgan gençlerin pişkinliği dikkat çekti. Gözaltında polise verdikleri ifadede olayı kendilerine küfür edildiği için gerçekleştirdiklerini iddia ettiler. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Manisalı kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bıçaklama olayı zanlısından pişkin mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN