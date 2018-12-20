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'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 18:37
Pendik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Orhanlı Gişeler yönüne giden bağlantı yolunda meydana geldi.

Gökhan Önek'in yönetimindeki 34 GBA 56 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Sürücü Önek araçta sıkıştı.

YARALI ŞOFÖR ÇIKARILDI

Kazayı görenler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Pendik'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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