Boğaziçi Üniversitesi’nden hamilelik ve anne-bebek ilişkisine özel sempozyum

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman'ın yürütücüsü olduğu BABİP kapsamında, hamilelik döneminden itibaren annenin biyopsikososyal faktörlerinin bebeğin gelişimi ve sağlığına etkisi inceleniyor. Türkiye'de gerçekleştirilen bu konudaki en kapsamlı araştırmalardan birisi olan projenin önemli bir amacı da hamilelik süreci, bebek gelişimi ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bilinci geliştirmek.

Bu amaçla, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak "BABİP: Hamilelik ve Sonrasında Sağlıklı Yaşam Sempozyumu"nda, hamilelik ve sonrasında anne-bebek ilişkisinin önemi, hamilelikte yapılan ölçüm ve testler, bağırsak sağlığı, bebeklerde uyku gelişimi ve erken dönemde anne-bebek etkileşimi gibi konularda alanında uzmanların bilgi paylaştığı sunum ve tartışmalar yer alacak. Sempozyum, üniversitenin Güney Kampus Albert Long Hall toplantı salonunda gerçekleştirilecek.