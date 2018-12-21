Kasım ayında 382 araç trafikten men edildi

BUGÜN NELER OLDU

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1'i ölümlü, 179'uyaralanmalı ve 314'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 494 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 272 vatandaş ise yaralanmıştır.Trafik denetimlerinde kontrol edilen 33 bin 722 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 165 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 10 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 34 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 21'iyaralanmalı ve 35'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 56 adet trafik kazası meydana gelmiş, Kazalarda 53 vatandaş ise yaralandı.İlçe merkezlerinde 6 bin 9 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen bin 242 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 15 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş 47 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde(19)'u yaralanmalı ve 13'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 32 kaza meydana geldi, kazalarda 29 vatandaş yaralandı.