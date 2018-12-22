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44 mülteciyi ölüme götüren tutuklandı

Muğla'nın ilçesinde kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı. Geçen hafta Yalıkavak açıklarında 44 kaçak göçmenin yelkenli bir tekne içerisinde yakalandığı olayla ilgili olarak yakalanan zanlılar hakim karşısına çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 22:03
44 mülteciyi ölüme götüren insan kaçakçıları tutuklandı

Sahil Güvenlik ekiplerince 18 Aralık'ta Yalıkavak açıklarında 44 kaçak göçmen yelkenli bir tekne içerisinde yakalanmıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tekneyi kullandığı tespit edilen O.A., C.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Ekipler, ardından kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Y.D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M.'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilene şahıslardan 5'i tutuklanırken, S.M. serbest bırakıldı.

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44 mülteciyi ölüme götüren insan kaçakçıları tutuklandı
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