Antalya’da yarışan 5 film Oscar yolunda

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan ve ödül alan Göç Mevsimi, Bir Aile İşi, Ayka, Kefernahum ve Soğuk Savaş filmleri dünyaca ünlü Oscar yarışında ilk 9'a kalan filmler arasında yer aldı. Antalya Film Festivali'nde ödül alan 5 filmin Oscar'da yarışacak olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'nın ve Antalya Film Festivali'nin ufkunu büyütmek, çıtasını yükseltmek için büyük gayret gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Oscar'a giden yol Antalya'dan geçiyor" dedi.