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Down Sendromlu gencin komando andı sosyal medyada rekor kırdı

Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki 'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Askerlik görevini sembolik olarak yapan down sendromlu Ali Erat'ın, komando andı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Asker veya polis üniforması giyerek sevgisini her fırsatta ifade eden down sendromlu Ali Erat'ın komando andı hayali, Garnizon Komutanlığı ziyareti sırasında bir askerle gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre en çok şehit veren illerin başında gelen 'de Erat'ın bu andı sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekorları kırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:56
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Down Sendromlu gencin komando andı sosyal medyada rekor kırdı
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