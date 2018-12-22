II. Mahmut’un 7 namlulu silahı

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Osmanlı padişahı Sultan II. Mahmut'a ABD'den teşekkür için gönderilen 7 namlulu tüfek İstanbul'da görücüye çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ABD bağımsızlığını desteklediği için hediye edilen tüfek elmas ve zümrütlerle kaplı. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde yer alan tüfek ziyaretçileri bekliyor. Tüfek için müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "Ciddi bir koleksiyonerin elinde olduğunu duyduk ve açıkçası ciddi bir uğraş ve ikna süreciyle bu eseri satın alarak müzemize kazandırdık" ifadelerini kullandı.